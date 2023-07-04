Ястреб Руфус — звезда Уимбдона. Он охраняет корты, выпускает мерч и позирует для обложек таблоидов

Кто помогает сохранять газон на легендарных травяных кортах.

Сторожевой ястреб Руфус — один из символов Уимблдона. Он работает на кортах английского теннисного центра с 2007 года.

Фото Getty Images

Главная задача пустынного канюка на теннисном турнире — распугивать голубей и других птиц, клюющих семена и траву на кортах.

Фото Getty Images

Как-то Анна Дэвис, дочь основателя компании, занимающейся поставкой ястребов для охраны важных объектов от нашествия пернатых, побывала на теннисных матчах Уимблдона. Она была поражена количеством голубей на кортах и возле стадиона.

Фото Reuters

Голубей и других птиц привлекает трава и сами семена, из которых она растет, поэтому задача ястребов семейства Дэвис — не допускать на корты посторонних. Впрочем, бывают, конечно, и проколы в их работе. Вот, например, Новак Джокович знакомится с маленькой птахой во время турнира 2015 года.

Фото Getty Images

Но безусловно, заслуга Руфуса в том, что сизарей и других пернатых на Уимблдоне стало значительно меньше, огромна. Глава компании Уэйн Дэвис вспоминает, что когда-то можно было увидеть по 20-30 голубей, сбившихся в кучки прямо на корте. Руфус такого не допускает.

Фото Getty Images

Во время Уимблдона Руфус и его хозяйка Имоджен Дэвис (еще одна дочь основателя компании) приезжают в знаменитый теннисный клуб к пяти утра и прекращают работу за час до начала матчей.

Фото Getty Images

Ястреб успевает облететь все любимые места голубей и отгоняет их одним своим видом. Специально для защитников пернатых семья Дэвис всячески подчеркивает, что Руфус не ест голубей, а только распугивает.

Фото Getty Images

Во время турнира Руфус очень популярен, у него есть свои соцсети, а изображения печатают на кружках, одежде и другой продукции с символикой турнира. С ним часто фотографируются не только болельщики, но и звезды тенниса.

Фото Getty Images

Уважают Руфуса и представители королевской династии Великобритании.

Фото Getty Images

Известность спасла ястреба в 2012 году. Воры выкрали клетку с птицей из машины хозяйки. На ноги подняли всю полицию Лондона, портреты Руфуса печатались на первых полосах ведущих изданий. Спустя три дня напуганные преступники оставили птицу в парке Уимблдона.

Фото Getty Images

С тех пор у птички появились на турнире персональные поклонники.

Фото Getty Images

Питается Руфус по отдельному меню, в которое входит мясо курицы и куропатки. А после тяжелого рабочего дня принимает специальные ванны.

Фото Getty Images

В обычные дни знаменитый ястреб несет службу в Вестминстерском аббатстве. Пустынные канюки живут в неволе в среднем 25 лет. Руфусу пока 18, он в зрелом возрасте и наверняка еще послужит теннису.