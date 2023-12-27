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Сегодня, 18:22

Тарпищев оценил победу российских теннисистов на выставочном турнире в ОАЭ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что Мирра Андреева, Даниил Медведев и Андрей Рублев получили заряд положительных эмоций после победы на командном выставочном турнире в Абу-Даби.

24 декабря Медведев, Рублев и Андреева вместе с американкой Софией Кенин, родившейся в Москве, стали победителями выставочного командного турнира World Tennis League.

«Это чисто шоу в конце года. Даже подготовкой к новому сезону это назвать нельзя, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Хотя любая победа прибавляет положительных эмоций. В этом плане это хорошо, безусловно».

В 2022 году Международная теннисная федерация (ITF) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в командных турнирах. WTA и ATP разрешили спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах под эгидами этих организаций в нейтральном статус.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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