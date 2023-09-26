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Сегодня, 07:34

Александрова обыграла Калинскую в первом круге турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Токио обыграла соотечественницу Анну Калинской со счетом 6:7 (7:9), 6:1, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету 28-летней Александровой 14 эйсов, 9 ошибок на второй подаче и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. У 24-летней Калинской 2 подачи навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Александрова встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия, WC) — 6:7 (7:9), 6:1, 7:5

Анна Калинская
Екатерина Александрова
0
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