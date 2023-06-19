Александрова поднялась на четыре строчки в рейтинге WTA

Официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA) опубликовал обновленный рейтинг игроков. Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 26-го на 22-е место. На прошедшей неделе она стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды). Среди россиянок выше остальных находится Дарья Касаткина — 11-е место. Лидером рейтинга является полька Ига Свентек. Второе место занимает белоруска Арина Соболенко, на третьей строчке располагается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Рейтинг WTA от 19 июня: 1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8940 очков 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8011 3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090 4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 5025 5 (5). Джессика Пегула (США) — 4905 6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3491 7 (7). Кори Гауфф (США) — 3251 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3117 9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101 10 (10). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2690 11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2690... 13 (14). Вероника Кудерметова (Россия) — 2600 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2301... 21 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1765... 22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 1760... 43 (44). Варвара Грачева (Россия) — 1087... 44 (46). Анна Блинкова (Россия) — 1083... 59 (55). Анна Калинская (Россия) — 933... 65 (65). Камилла Рахимова (Россия) — 870... 81 (80). Элина Аванесян (Россия) — 777... 99 (97). Диана Шнайдер (Россия) — 684