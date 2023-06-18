Александрова оценила игру Кудерметовой в финале турнира WTA в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу на турнире WTA в Хертогенбосе. В трех сетах финала она обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову (4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

«Это счастливый момент — снова быть здесь. Но я очень устала, это был сложный день и долгий матч. Мне нужно было оставить действительно все на корте. Если бы я сегодня не выиграла, потому что соперница играла потрясающе, то, по крайней мере, я бы знала, что сделала все, что могла. В конце концов, мои усилия окупились, это невероятно», — цитирует теннисистку пресс-служба WTA.

Из-за дождя матч длился более 4 часов.