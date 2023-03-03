Анастасия Павлюченкова пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Российская теннисистка Анастасия Павлюченко ва не сыграет на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

«К сожалению, я снова не поеду в Индиан-Уэллс и Майами. У меня есть ограничения по защищенному рейтингу, так что мне нужно действовать умно. Я сохраню его для грунтовых турниров, так что увидимся там. Если у меня будет возможность, я начну с некрупных турниров в Европе, вероятно, во Франции. Надеюсь, у меня получится», — написала Павлюченкова в соцсетях.

Последний матч в одиночном разряде Павлюченкова сыграла 20 февраля на турнире в Дубае. Она в первом круге проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко со счетом (3:6, 5:7).