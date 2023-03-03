0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:05

Анастасия Павлюченкова пропустит турниры в Индиан-Уэллсе и Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Павлюченко ва не сыграет на турнирах WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Майами.

«К сожалению, я снова не поеду в Индиан-Уэллс и Майами. У меня есть ограничения по защищенному рейтингу, так что мне нужно действовать умно. Я сохраню его для грунтовых турниров, так что увидимся там. Если у меня будет возможность, я начну с некрупных турниров в Европе, вероятно, во Франции. Надеюсь, у меня получится», — написала Павлюченкова в соцсетях.

Последний матч в одиночном разряде Павлюченкова сыграла 20 февраля на турнире в Дубае. Она в первом круге проиграла представительнице Белоруссии Виктории Азаренко со счетом (3:6, 5:7).

Теннис
Анастасия Павлюченкова
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
ФСБ РФ опубликовала кадры расстрелянных боевиками автомобилей в Брянской области
СМИ узнали о беспокойстве Запада из-за неэффективности санкций против РФ
Мать актера Канахина прокомментировала его возможное участие в ДРГ
В ЛНР сообщили о неудачной попытке ВСУ провести контратаку
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев рассказал о главных минусах в игре Касаткиной