Андреева и Звонарева не сумели выйти в третий круг парного турнира в Риме

Российский теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева уступили Коко Гауфф и Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) во втором круге турнира в Риме в парном разряде — 6:4, 4:6, 8:10. Игра продолжалась 1 час 43 минуты. В следующем круге Гауфф и Рутлайфф сыграют с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 5) Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Второй круг Коко Гауфф/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — 4:6, 6:4, 10:8