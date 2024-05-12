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Сегодня, 16:46

Андреева и Звонарева не сумели выйти в третий круг парного турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский теннисистки Мирра Андреева и Вера Звонарева уступили Коко Гауфф и Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия) во втором круге турнира в Риме в парном разряде — 6:4, 4:6, 8:10.

Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

В следующем круге Гауфф и Рутлайфф сыграют с победительницами пары Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 5)

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Второй круг

Коко Гауфф/Эрин Рутлайфф (США/Новая Зеландия, 3) — Мирра Андреева/Вера Звонарева (Россия) — 4:6, 6:4, 10:8

Теннис
Вера Звонарева
Мирра Андреева
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