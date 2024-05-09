Калинская узнала имя соперницы во втором круге турнира в Риме

Сегодня, 16:43
Стала известна соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме.
Ею стала датчанка Клара Таусон, которая в первом круге победила представляющую Австралию Дарью Сэвилл — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 18 минут.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Клара Таусон (Дания, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:2, 6:3
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 4:6, 7:5, 6:3
Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Джорджия Педоне (Италия, WC) — 6:4, 6:1