Калинская узнала имя соперницы во втором круге турнира в Риме

Стала известна соперница россиянки Анны Калинской во втором круге турнира серии WTA 1000 в Риме. Ею стала датчанка Клара Таусон, которая в первом круге победила представляющую Австралию Дарью Сэвилл — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 18 минут. Рим (Италия) Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 5 509 771 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Клара Таусон (Дания, Q) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 6:2, 6:3 Элизабетта Коччаретто (Италия) — Рената Сарасуа (Мексика, Q) — 4:6, 7:5, 6:3 Ребекка Шрамкова (Словакия, Q) — Джорджия Педоне (Италия, WC) — 6:4, 6:1