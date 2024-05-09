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Допинг

Сегодня, 16:34

Финалистку юниорского Уимблдона Бартункову отстранили из-за допинга

Руслан Минаев
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Чешскую теннисистку Николу Бартункову временно отстранили из-за положинельных допинг-проб, сообщает пресс-служба Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Специалисты обнаружили триметазидин в анализах спортсменки, взятых у нее в феврале на турнире в Трнаве и марте — на соревнованиях в Мариборе. Результаты в пробе B подтвердили результаты пробы А. Отстранение действует с 16 апреля.

18-летняя финалистка юниорского Уимблдона-2023 на данный момент занимает 282-е место в рейтинге WTA. Последний матч Бартункова провела 16 апреля, проиграв Франческе Курми (Мальта) — 3:6, 4:6.

Теннис
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