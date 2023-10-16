Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:35

Зигемунд и Звонарева прошли в четвертьфинал парного турнира в Наньчане

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира WTA в Наньчане (Китай).

В первом круге спортсменки обыграли Джесси Ромпис и Прартхану Томбаре в двух сетах — 6:3, 7:5.

Соперницами Звонаревой и Зигемунд в четвертьфинале станут победители матча Есинь Ма/Сичжа Вэй (Китай) — Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Джесси Ромпис/Прартхана Томбаре (Индонезия/Индия) — 6:3, 7:5

Теннис
Вера Звонарева
0
Читайте также
«Амур» оштрафует Хохлачева на месячную зарплату за прыжок на машину
Костомаров рассказал о жизни в США: «Пришлось оставить здесь все»
Школьники сломали семилетнему однокласснику позвоночник в Санкт-Петербурге
Россия временно ограничила импорт морепродуктов из Японии
Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аншба обыграла Аванесян в первом круге турнира в Наньчане

Шнайдер победила Чжу Линь и встретится со Звонаревой во втором круге турнира в Наньчане