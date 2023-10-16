Зигемунд и Звонарева прошли в четвертьфинал парного турнира в Наньчане

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира WTA в Наньчане (Китай).

В первом круге спортсменки обыграли Джесси Ромпис и Прартхану Томбаре в двух сетах — 6:3, 7:5.

Соперницами Звонаревой и Зигемунд в четвертьфинале станут победители матча Есинь Ма/Сичжа Вэй (Китай) — Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Джесси Ромпис/Прартхана Томбаре (Индонезия/Индия) — 6:3, 7:5