Зигемунд и Звонарева прошли в четвертьфинал парного турнира в Наньчане

Сегодня, 14:35
Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд прошли в четвертьфинал парного турнира WTA в Наньчане (Китай).
В первом круге спортсменки обыграли Джесси Ромпис и Прартхану Томбаре в двух сетах — 6:3, 7:5.
Соперницами Звонаревой и Зигемунд в четвертьфинале станут победители матча Есинь Ма/Сичжа Вэй (Китай) — Луксика Кумкхум/Пенгтарн Плипуеч (Таиланд).
Наньчан (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 2) — Джесси Ромпис/Прартхана Томбаре (Индонезия/Индия) — 6:3, 7:5