Азаренко: «Пыталась увлечь сына теннисом, но он все время повторял: «А когда мы уже домой поедем?»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала об отношении своего сына Льва к теннису и спорту в целом.

«Лев любит спорт. Он играет в хоккей, футбол, немного в гольф. Я пыталась увлечь его теннисом, но он все время повторял: «А когда мы уже домой поедем?» Я подумала: «Ладно, не хочешь — не надо». Для меня важно, чтобы он занимался спортом, потому что это развивает мозг, приучает к дисциплине. Недавно он попросился снова поиграть в теннис в школе. Сейчас занимается два-три раза в неделю. Сама не видела, но, кажется, он работает над резаным ударом. Я сказала, что могу дать пару советов, но он об этом не просил (смеется). Он также занимается джиу-джитсу, ходит на хоккейную тренировку в 06.45», — сказала теннисистка на пресс-конференции.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии-2024 Азаренко победила итальянку Камилу Джорджи со счетом 6:1, 4:6, 6:3. Ее следующей соперницей станет 96-я ракетка мира Клара Таусон из Дании.