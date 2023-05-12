Бадоса обыграла Жабер во втором круге турнира в Риме

Испанская теннисистка Паула Бадоса обыграла Онс Жабер из Туниса во втором круге турнира WTA 1000 в Риме.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 10 минут.

35-я ракетка мира Бадоса 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 7-й ракетки мира Жабер 3 эйса, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В третьем круге Бадоса сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая обыграла американку Клер Лю со счетом 6:0, 6:4.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса (Испания) — Онс Жабер (Тунис, 4) — 6:1, 6:4

Марта Костюк (Украина, 32) — Клер Лю (США) — 6:0, 6:4