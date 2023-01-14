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Сегодня, 14:08

Бенчич о победе в Аделаиде: «Я счастлива, что смогла показать все, на что способна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич прокомментировала победу на турнире WTA 500 в Аделаиде.

«Я счастлива, что смогла показать все, на что способна, здесь на корте, — цитирует Бенчич сайт WTA. — Мне кажется, я провела несколько отличных матчей с самого начала турнира, а также против разных соперниц, так что я действительно смогла проверить себя во всех отношениях и уверенно подойти к Открытому чемпионату Австралии».

В финале турнира в Аделаиде 25-летняя спортсменка обыграла россиянку Дарью Касаткину (6:0, 6:2). Бенчич выиграла седьмой титул WTA в карьере в одиночном разряде.

Дарья Касаткина. Касаткина провалила первый русский финал сезона. Неудачный день нашей теннисистки

Источник: WTA
Теннис
Белинда Бенчич
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