Блинкова обыграла Дэвис и вышла в финал турнира в Страсбурге

Сегодня, 17:16
Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над Лорен Дэвис из США в полуфинале турнира в Страсбурге (Франция) — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 15 минут.
Блинкова сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и и реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. На счету Дэвис ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт.
В финале 24-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Клара Бюрель (Франция) — Элина Свитолина (Украина, WC).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Анна Блинкова (Россия) — Лорен Дэвис (США, 7) — 6:2, 6:2