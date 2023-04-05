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Сегодня, 23:06

Блинкова проиграла Пегуле во втором круге турнира в Чарльстоне

Мария Гусева
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Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США).

В матче второго круга она проиграла американке Джессике Пегуле — 2:6, 0:6.

Встреча продлилась 1 час 5 минут. Блинкова сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт. На счету Пегулы 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В третьем круге Пегула сыграет с победительницей матча София Кенин (США) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия) — 6:2, 6:0

Теннис
Анна Блинкова
Джессика Пегула
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