Бразильская теннисистка Лиза Стефани: «Мы играли сегодня, чтобы почтить память Пеле»

Бразильская теннисистка Лиза Стефани высказалась по поводу смерти трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле.

«Я думаю, что не только нам, но и Бразилии и всему миру будет его не хватать. Он был замечательной личностью и отличным послом не только футбола, но и спорта в целом. Ему удалось объединить людей, и я думаю, именно это мы и пытаемся сделать в турнире.

Мы играли сегодня, чтобы почтить его память. Он играл от чистого сердца, демонстрировал любовь ко всем, так что это то, что сборная Бразилии собирается делать не только сегодня, но и до конца турнира, до конца года. Спасибо Пеле, покойся с миром", — сказала Стефани после победы в паре с Рафаэлем Матосом в турнире United Cup.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Причиной смерти стал множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки. Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет на стадионе «Вила Белмиро» в Сантусе.