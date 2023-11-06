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Сегодня, 17:58

Чесноков назвал главную причину выхода Звонарёвой в финал Итогового турнира WTA

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился впечатлениями от выхода в финал Итогового турнира WTA в парном разряде россиянки Веры Звонаревой в дуэте с немкой Лаурой Зигемунд.

«Партнерша Звонаревой немка Зигемунд так бегала, что на супертайбрейке их соперниц Хантер и Мертенс словно парализовало. Американку и австралийку как будто ударило током и отправило в состояние полной прострации. Они даже мяч перебить не могли нормально и сделали очень много невынужденных ошибок. Здорово, что напарница Веры умеет навести такую суету на корте. И решающий сет оказался очень комфортным для российско-немецкого дуэта», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

В финале Итогового турнира российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11281142-chesnokov-nazval-glavnuyu-prichinu-vyhoda-zvonarevoj-v-final-itogovogo-turnira-wta.html
Теннис
Андрей Чесноков
Вера Звонарева
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Чесноков считает, что в финале Итогового турнира WTA в парном разряде нет явных фавориток