Чесноков считает, что в финале Итогового турнира WTA в парном разряде нет явных фавориток

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на выход россиянки Веры Звонаревой и немки Лауры Зигемунд в финал Итогового турнира WTA в парном разряде.

«Я посмотрел вчера полуфинал. Это был удивительный матч, особенно чемпионский тай-брейк. Зигемунд наводила суету у сетки, а их соперницы поймали мандраж и не могли перебить, сделали просто массу ошибок. Очень здорово, что они вышли в финал, я могу за них только порадоваться. Мне кажется, в финале не будет у кого-то явного преимущества, обе пары могут выиграть, но, безусловно, я буду болеть за Звонареву и Зигемунд», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале Итогового турнира российско-немецкая пара сыграет с американкой Николь Меличар и австралийкой Эллен Перес. Соревнования проходят в Канкуне (Мексика).