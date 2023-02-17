Чесноков объяснил, почему Кудерметова — непростая соперница для Швентек

Финалист Кубка Дэвиса-1995 бывший российский теннисист Андрей Чесноков поделился ожиданиями от полуфинала турнира WTA в Дохе, в котором россиянка Вероника Кудерметова сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

«Швентек — очевидный фаворит. Но Швентек не любит играть против таких соперниц как, например, Кудерметова, или Квитова, или Соболенко. Это теннисистки, которые строят игру на сильной подаче и активном следующем ударе. В Австралии Швентек проиграла Рыбакиной, у которой тоже сильная подача и сильный следующий удар. Швентек удобнее с теми соперницами, кто играет длинные розыгрыши. А у Кудерметовой как хорошая подача, так и активный прием. После приема Вероника тоже старается играть сразу агрессивно. Если Веронике получится навязать такую игру, то обыграть ее польке будет сложно. У Кудерметовой есть шансы в этой игре, Швентек такие игроки с рваным темпом неудобны», — приводит слова Чеснокова «РБ Спорт».

16 февраля, Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф в четвертьфинале турнира в Дохе. В полуфинале соревнований россиянка сыграет со Свентек. Матч пройдет 17 февраля.