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Сегодня, 16:31

Чесноков поделился ожиданиями от встречи Соболенко и Рыбакиной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» и финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил расстановку сил накануне матча Арины Соболенко из Белоруссии и Елены Рыбакиной из Казахстана в финале турнира в Индиан-Уэллсе.

«В полуфиналах соперницы и Соболенко, и Рыбакиной не успевали за ними по темпу. Они не могли справиться с ударами и давлением. Арина и Елена не дали оппонентам возможностей показать какую-то контригру. Финал должен получиться очень хорошим. Соболенко и Рыбакина уже встречались в финале Открытого чемпионата Австралии, и тогда их матч был очень интересным. А сейчас я не знаю, кто из них выиграет. Обе теннисистки находятся в отличной форме, очень хорошо двигаются. У них невероятная плотность и сила ударов. Это уже ближе к мужскому теннису. Они такую скорость показывают на первой подаче, на которую не каждый мужчина способен», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Соболенко одержала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции — 6:2, 6:3.

Рыбакина обыграла Игу Свентек из Польши — 6:2, 6:2.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10733807-chesnokov-podelilsya-ozhidaniyami-ot-vstrechi-sobolenko-i-rybakinoj-v-finale-turnira-v-indian-uellse.html
Теннис
Андрей Чесноков
Арина Соболенко
Елена Рыбакина
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