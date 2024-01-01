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Сегодня, 16:49

Чесноков считает Андрееву фаворитом в матче с Самсоновой

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что россиянка Мирра Андреева будет фаворитом в матче против соотечественницы Людмилы Самсоновой на турнире в Брисбене.

«С одной стороны, Самсонова сейчас первая ракетка России, имеет больший опыт, но с другой, она все межсезонье либо играла, либо тренировалась, на корт в матчах не выходила, так что непонятно, в какой она форме. Тем более играть первый матч в новом сезоне совсем не просто, да и соперница у нее серьезная», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Ранее 16-летняя Андреева победила еще одну представительницу России Диану Шнайдер.

«Что касается Мирры Андреевой, то она провела несколько игр на выставочных турнирах, вчера сумела запутать в своих сетях Шнайдер, терпеливо играла, видно, что она в неплохой форме. Для меня Андреева будет фаворитом в этом матче», — сказал Чесноков.

Матч второго круга между Андреевой и Самсоновой пройдет 2 января.

Источник: ТАСС
Людмила Самсонова
Мирра Андреева
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