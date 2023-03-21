Рыбакина об условиях в Майами: «Знаю, что там бывает очень ветрено и влажно. Надеюсь, смогу адаптироваться»

Чемпионка Индиан-Уэллса Елена Рыбакина поделилась мнением об условиях на предстоящем турнире WTA 1000 в Майами.

«Как отношусь к условиям в Майами? Все относительно, потому что я еще не добивалась хороших результатов в Майами, но у меня и в Индиан-Уэллсе их раньше было. Так что кто знает. Все зависит от ситуации. Я знаю, что там бывает очень ветрено, очень влажно. Конечно, к этому придется приспосабливаться. Я посмотрю, как пойдет, и надеюсь, что смогу быстро адаптироваться», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

В финале Индиан-Уэллса 23-летняя теннисистка из Казахстана обыграла белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (13:11), 6:4.

Турнир в Майами пройдет с 21 марта по 4 апреля.