0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:06

Рыбакина о том, что проиграла Соболенко все 4 матча: «Надеюсь, теперь счет изменится»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала финал турнира в Индиан-Уэллсе против Арины Соболенко.

23-летняя спортсменка проиграла белоруске все четыре предыдущих матча.

«Я проиграла четыре раза, но все время в трех сетах. Мне нужно просто лучше проводить важные моменты, держать подачу. Потому что несколько раз все решал один брейк. Матч будет непростым, и мне нужно лучше проводить напряженные моменты. Надеюсь, теперь счет изменится», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Арина Соболенко
Елена Рыбакина
Обсудить
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арина Соболенко: «Здорово быть одной из лучших теннисисток мира»