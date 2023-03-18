Арина Соболенко: «Здорово быть одной из лучших теннисисток мира»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в финал в Индиан-Уэллса, где она сыграет с Еленой Рыбакиной.

«У меня теперь есть понимание, что я фаворитка турнира. Одна из них. Я это понимаю, но не сосредотачиваюсь на этом. Нужно продолжать работать и показывать свой теннис.

Здорово быть одной из лучших теннисисток. Но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать — очень приятно», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко одержала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции — 6:2, 6:3.