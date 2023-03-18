0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 11:07

Арина Соболенко: «Здорово быть одной из лучших теннисисток мира»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в финал в Индиан-Уэллса, где она сыграет с Еленой Рыбакиной.

«У меня теперь есть понимание, что я фаворитка турнира. Одна из них. Я это понимаю, но не сосредотачиваюсь на этом. Нужно продолжать работать и показывать свой теннис.

Здорово быть одной из лучших теннисисток. Но я хочу и дальше работать. Хочу и дальше показывать лучшую игру, побеждать. Выигрывать — очень приятно», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Соболенко одержала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе, обыграв в двух сетах Марию Саккари из Греции — 6:2, 6:3.

Александр Соболев
0
Читайте также
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах в истории НХЛ
«Пришел в себя и проявил эмоциональность». Что происходит с Романом Костомаровым?
Глава Херсонской области сообщил о потопленной барже с десантом ВСУ
Житель Москвы выбросил из окна мешок с деньгами
Вице-премьер Абрамченко призвала не покупать новые джинсы каждый год
РФ возобновит строительство боевых ледоколов проекта «Илья Муромец»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбакина сыграет с Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе