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Сегодня, 12:55

Гауфф поделилась впечатлениями от дебюта в Итоговом турнире WTA

Алина Савинова
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Американская теннисистка Кори Гауфф поделилась впечатлениями от дебюта в Итоговом турнире WTA.

«Очевидно, что когда вы начинаете турнир, у вас сразу же появляется серьезный соперник. Но что касается формата и всего остального, то он не слишком отличается. Но да, определенно, уровень намного сложнее с самого начала», — приводит Tennis World слова 18-летней американки.

4 ноября Гауфф потерпела поражение от россиянки Дарьи Касаткиной в матче группового этапа (6:7 (6:8), 3:6). Ранее она проиграла Каролин Гарсии из Франции. Таким образом, американская теннисистка лишилась возможности выйти в полуфинал турнира.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/123508/cori-gauff-reveals-her-first-impression-of-wta-finals/
Теннис
Кори Гауфф
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