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Сегодня, 03:55

Грачева вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Представляющая Францию Варвара Грачева в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла американку Клерви Нгуну со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На счету 23-летней Грачевой 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Во втором круге Грачева встретится с бельгийкой Элисе Мертенс.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Грачева (Франция, Q) — Клерви Нгуну (США, WC) — 6:2, 6:1

Варвара Грачева
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