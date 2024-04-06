Рахимова в паре с Букшей вышла в полуфинал турнира в Боготе

Россиянка Камилла Рахимова и испанка Кристина Букша вышли в полуфинал турнира в Боготе в парном разряде. В двух сетах они победили аргентинку Хулию Риеру и сербку Наталию Стеванович — 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Ранее сегодня Рахимова обыграла Букшу в четвертьфинале в одиночном разряде — 0:6, 6:4, 7:5.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Кристина Букша/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — Хулия Риера/Наталия Стеванович (Аргентина/Сербия) - 7:6 (7:4), 6:3