Рахимова в паре с Букшей вышла в полуфинал турнира в Боготе

Сегодня, 04:20
Россиянка Камилла Рахимова и испанка Кристина Букша вышли в полуфинал турнира в Боготе в парном разряде. В двух сетах они победили аргентинку Хулию Риеру и сербку Наталию Стеванович — 7:6 (7:4), 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Ранее сегодня Рахимова обыграла Букшу в четвертьфинале в одиночном разряде — 0:6, 6:4, 7:5.
Богота (Колумбия)
Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Четвертьфинал
Кристина Букша/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — Хулия Риера/Наталия Стеванович (Аргентина/Сербия) - 7:6 (7:4), 6:3