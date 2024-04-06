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Сегодня, 04:20

Рахимова в паре с Букшей вышла в полуфинал турнира в Боготе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Камилла Рахимова и испанка Кристина Букша вышли в полуфинал турнира в Боготе в парном разряде. В двух сетах они победили аргентинку Хулию Риеру и сербку Наталию Стеванович — 7:6 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Ранее сегодня Рахимова обыграла Букшу в четвертьфинале в одиночном разряде — 0:6, 6:4, 7:5.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Copa Colsanitas Zurich

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Кристина Букша/Камилла Рахимова (Испания/Россия) — Хулия Риера/Наталия Стеванович (Аргентина/Сербия) - 7:6 (7:4), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/bogota/2024/12/3/
Теннис
Камилла Рахимова
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