Калинская победила Корне и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA в Чарльстоне (США). Во втором круге россиянка победила француженку Ализе Корне в трех сетах — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. Соперницей Калинской в третьем круге станет Виктория Азаренко из Белоруссии. Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Анна Калинская (Россия) — Ализе Корне (Франция) — 7:6 (7:4), 4:6, 6:2 Виктория Азаренко (Белоруссия, 6) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:3, 6:2 Онс Жабер (Тунис, 2) — Леся Цуренко (Украина) — 6:3, 6:3