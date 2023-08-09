Касаткина и Блинкова сыграют во втором круге турнира в Монреале

Россиянка Анна Блинкова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA в Монреале (Канада) — 4:6, 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 49 минут. Блинкова за игру сделала 10 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У Шуай — 4 двойные ошибки и 4 из 15 реализованных брейк-пойнта. Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной. Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:2, 6:3