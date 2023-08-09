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Сегодня, 00:28

Касаткина и Блинкова сыграют во втором круге турнира в Монреале

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Блинкова обыграла китаянку Чжан Шуай в первом круге турнира WTA в Монреале (Канада) — 4:6, 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 49 минут.

Блинкова за игру сделала 10 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. У Шуай — 4 двойные ошибки и 4 из 15 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Блинкова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Чжан Шуай (Китай) — 4:6, 6:2, 6:3

Теннис
Анна Блинкова
0
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