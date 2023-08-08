Потапова проиграла Муховой и не смогла выйти во второй круг турнира в Монреале

Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой в первом круге турнира в Монреале (Канада) — 6:7 (4:7), 2:6. Матч длился 1 час 46 минут. Потапова сделала за игру 1 эйс, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. У Муховой — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 из 9 реализованных брейк-пойнта. Во втором круге Мухова встретится с румынкой Сораной Кирстя. Монреаль (Канада) Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers Призовой фонд 2 788 468 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Каролина Мухова (Чехия, 14) — Анастасия Потапова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:2