Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

20 июля, 23:12
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Палермо (Италия).
В матче второго круга 26-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову — 6:3, 6:1.
Встреча продлилась 1 час 26 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Прозоровой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.
Палермо (Италия)
Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 1) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 6:3, 6:1