Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

20 июля, 23:12

Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Палермо (Италия).

В матче второго круга 26-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову — 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Прозоровой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 6:3, 6:1

Теннис
Дарья Касаткина
1
Обсудить
Читайте также
«У меня ноги выглядят, как у трупа». Устюгов пугает болельщиков показаниями в суде
Черчесова уволили из «Ференцвароша» после вылета из Лиги чемпионов
Путин заявил о стратегической важности Арктической зоны для России
Михельсон назвал сроки вывода «Арктик СПГ – 2» на полную мощность
В Белом доме назвали ориентировочные сроки поставок F-16 на Украину
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Россиянка Лансере проиграла египтянке Шериф во втором круге турнира в Палермо