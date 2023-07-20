Касаткина обыграла Прозорову и вышла в четвертьфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Палермо (Италия).

В матче второго круга 26-летняя спортсменка обыграла соотечественницу Татьяну Прозорову — 6:3, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 26 минут. Касаткина ни разу не подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Прозоровой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале турнира Касаткина сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Палермо (Италия)

Турнир WTA 34 Palermo Ladies Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 1) — Татьяна Прозорова (Россия, Q) — 6:3, 6:1