Касаткина в четвертьфинале турнира в Чарльстоне встретится с американкой Кис

Американская теннисистка Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Черльстоне обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 28-летней американки 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В четвертьфинале Кис встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг