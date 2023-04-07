Касаткина в четвертьфинале турнира в Чарльстоне встретится с американкой Кис

Сегодня, 06:22
Американская теннисистка Мэдисон Кис в третьем круге турнира в Черльстоне обыграла Магду Линетт из Польши со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. На счету 28-летней американки 6 эйсов и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
В четвертьфинале Кис встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Кис (США, 9) — Магда Линетт (Польша, 8) — 6:2, 3:6, 6:1