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Сегодня, 11:55

Касаткина в трех сетах обыграла Шериф на старте турнира в Пекине

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла египтянку Майар Шериф в первом круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (10:8). Девушки провели на корте 2 часа 48 минут.

13-я ракетка мира Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12. На счету 50-й ракетки мира Шериф 1 эйс, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге турнира 26-летняя россиянка сыграет с Ван Синьюй (Китай).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Майар Шериф (Египет) — Дарья Касаткина (Россия, 11) — 6:1, 4:6, 6:7 (8:10)

Теннис
Дарья Касаткина
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