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Сегодня, 16:08

Касаткина вышла в финал турнира в Истборне

Ана Горшкова
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла итальянку Камилу Джорджи в полуфинале турнира WTA 500 в Истборне.

Матч завершился со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

11-я ракетка мира Касаткина 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 7. На счету 67-й ракетки мира Джорджи ни одного эйса, 10 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале травяного турнира Касаткина сыграет с американкой Мэдисон Кис. Счет в личных встречах 8-2 в пользу Кис. Девушки еще ни разу не играли друг против друга на траве.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Камила Джорджи (Италия) — 6:2, 7:5

Теннис
Дарья Касаткина
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