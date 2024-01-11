Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде из-за отказа соперницы

Сегодня, 08:48
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира в Аделаиде после отказа соперницы. В четвертьфинале соперницей россиянки должна была стать Лаура Зигемунд из Германии, однако она снялась с соревнований до начала матча.
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей матча между российской теннисисткой Анастасией Павлюченковой и американкой Джессикой Пегулой.
В другом полуфинале сыграют латвийка Елена Остапенко с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Екатерина Александрова (Россия).