Гауфф объяснила поражение от Касаткиной в итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение от Дарьи Касаткиной в матче второго тура группового турнира итогового чемпионата WTA — 6:7 (6:8), 3:6.

«У меня было много шансов. Я не смогла показать свой лучший теннис. Но тут есть чему поучиться. Надо вынести уроки. Надеюсь, в следующий раз выступлю лучше.

У меня были возможности в обоих матчах, но я допустила много невынужденных ошибок. Думаю, мне следует подчистить это", — цитирует Гауфф Eurosport.

В группе «Трэйси Остин» лидирует с двумя победами Ига Свентек из Польши, у Касаткиной и Каролин Гарсии — по одной, у Гауфф — ни одной.