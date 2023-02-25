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Сегодня, 18:16

Кудерметова и Самсонова выиграли парный турнир в Дубае

Ана Горшкова
Корреспондент
Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова.
Фото Getty Images
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли парный турнир в Дубае (ОАЭ).

В финале они обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных.

Кудерметова ?взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/dubai/2023/12/1/
Теннис
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
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