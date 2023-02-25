Кудерметова и Самсонова выиграли парный турнир в Дубае

Сегодня, 18:16
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли парный турнир в Дубае (ОАЭ).
В финале они обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.
Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных.
Кудерметова ?взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:1