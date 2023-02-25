Кудерметова и Самсонова выиграли парный турнир в Дубае

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли парный турнир в Дубае (ОАЭ).

В финале они обыграли пару из Тайваня Чань Хаочин и Чань Латиша со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 10:1. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

Кудерметова и Самсонова 10 раз подали навылет, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 3 брейк-пойнта из 12 возможных.

Кудерметова ?взяла шестой титул в парной карьере, в том числе второй подряд — в Дубае, Самсонова — первый.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань) — 6:4, 6:7 (4:7), 10:1