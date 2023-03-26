Кудерметова и Самсонова вышли в 1/8 финала парного турнира в Майами

Сегодня, 01:53
Россиянки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова в первом круге турнира в Майами обыграли американок Каролин Долхайд и Мэдисон Кис.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4. На счету россиянок один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта.
В 1/8 финала Кудерметова и Самсонова встретятся с парой Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Людмила Самсонова (Россия) — Кэролайн Доулхайд/Мэдисон Кис (США) — 6:4, 6:4
Беатрис Хаддад Майя/Джулиана Олмос (Бразилия/Мексика, 7) — Мария Боузкова/Дарья Касаткина (Чехия/Россия) — 6:2, 6:3