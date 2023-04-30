Кудерметова обыграла Потапову и встретится с Касаткиной в четвертом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде (Испания). В третьем круге Кудерметова победила другую россиянку Анастасию Потапову в трех сетах — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. Соперницей Кудерметовой в четвертом круге станет еще одна представительница России Дарья Касаткина. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3