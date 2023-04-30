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Сегодня, 17:35

Кудерметова обыграла Потапову и встретится с Касаткиной в четвертом круге турнира в Мадриде

Иван Торопцев
Корреспондент
Вероника Кудерметова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В третьем круге Кудерметова победила другую россиянку Анастасию Потапову в трех сетах — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.

Соперницей Кудерметовой в четвертом круге станет еще одна представительница России Дарья Касаткина.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3

Теннис
Анастасия Потапова
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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