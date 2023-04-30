Кудерметова обыграла Потапову и встретится с Касаткиной в четвертом круге турнира в Мадриде

Сегодня, 17:35
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).
В третьем круге Кудерметова победила другую россиянку Анастасию Потапову в трех сетах — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3.
Соперницей Кудерметовой в четвертом круге станет еще одна представительница России Дарья Касаткина.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Анастасия Потапова (Россия, 21) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:3