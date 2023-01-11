Кудерметова после отказа Александровой вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Сегодня, 09:58
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.
Во втором круге Кудерметова должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой, но последняя снялась с турнира перед матчем. Причина пока неизвестна.
В четвертьфинале 25-летняя россиянка сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Екатерина Александрова (Россия) — 0:0 отказ 2-го игрока