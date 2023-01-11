Кудерметова после отказа Александровой вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.

Во втором круге Кудерметова должна была сыграть с соотечественницей Екатериной Александровой, но последняя снялась с турнира перед матчем. Причина пока неизвестна.

В четвертьфинале 25-летняя россиянка сыграет с американкой Дэниэлл Коллинз.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Екатерина Александрова (Россия) — 0:0 отказ 2-го игрока