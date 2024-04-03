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Сегодня, 00:06

Кудерметова в паре с Хаочин вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова проиграли в первом круге турнира в Чарльстоне в парном разряде. В двух сетах они проиграли тайке Чань Хаочин и и россиянке Веронике Кудерметовой — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Следующие соперницы Кудерметовой и Хаочин определятся в матче Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:4

Теннис
Вероника Кудерметова
Екатерина Александрова
Яна Сизикова
0
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