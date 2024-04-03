Кудерметова в паре с Хаочин вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова проиграли в первом круге турнира в Чарльстоне в парном разряде. В двух сетах они проиграли тайке Чань Хаочин и и россиянке Веронике Кудерметовой — 3:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Следующие соперницы Кудерметовой и Хаочин определятся в матче Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США). Чарльстон (США) Турнир WTA Credit One Charleston Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:4