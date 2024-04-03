Кудерметова в паре с Хаочин вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Сегодня, 00:06
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова проиграли в первом круге турнира в Чарльстоне в парном разряде. В двух сетах они проиграли тайке Чань Хаочин и и россиянке Веронике Кудерметовой — 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час 22 минуты.
Следующие соперницы Кудерметовой и Хаочин определятся в матче Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Кэролайн Доулхайд/Дезайри Кравчук (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:4