Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Сегодня, 05:54
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Кливленде обыграла Надю Подороска со счетом 3:6, 6:2, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 26-летней россиянки 7 эйсов, двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов 13.
Во втором круге Кудерметова встретится с Сара Соррибес Тормо из Испании.
Кливленд (США)
Турнир WTA Tennis in the Land
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 3, WC) — Надя Подороска (Аргентина, Q) — 3:6, 6:2, 6:1