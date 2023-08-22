Кудерметова вышла во второй круг турнира в Кливленде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в первом круге турнира в Кливленде обыграла Надю Подороска со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. На счету 26-летней россиянки 7 эйсов, двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов 13. Во втором круге Кудерметова встретится с Сара Соррибес Тормо из Испании. Кливленд (США) Турнир WTA Tennis in the Land Призовой фонд 259 303 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Вероника Кудерметова (Россия, 3, WC) — Надя Подороска (Аргентина, Q) — 3:6, 6:2, 6:1