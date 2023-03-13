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Сегодня, 19:31

Квитова установила рекорд по количеству матчей на турнирах WTA 1000

Ана Горшкова
Корреспондент
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15-я ракетка мира Петра Квитова установила рекорд на соревнованиях категории WTA 1000.

Ранее она победила Елену Остапенко в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (0:6, 6:0, 6:4). По данным Opta, этот матч стал 262-м для Квитовой на турнирах категории WTA 1000. Подсчет ведется с 2009 года, когда была введена категория «Премьер».

Чешская теннисистка по этому показателю опередила датчанку Каролин Возняцки (261) и стала единоличным лидером. Третье место принадлежит румынской теннисистке Симоне Халеп (258).

В четвертом круге Индиан-Уэллса соперницей Квитовой станет американка Джессика Пегула.

Источник: Opta
Теннис
Петра Квитова
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