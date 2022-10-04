Мартинцова в двух тай-брейках обыграла Тайхманн и вышла во второй круг турнира в Остраве

Сегодня, 00:31
Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в первом круге турнира в Остраве обыграла швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету чешки эйс и 2 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Мартинцова встретится с третьей ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии.
Острава (Чехия)
Турнир WTA AGEL Open 2022
Призовой фонд 757 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)