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Сегодня, 00:31

Мартинцова в двух тай-брейках обыграла Тайхманн и вышла во второй круг турнира в Остраве

Сергей Разин
корреспондент

Чешская теннисистка Тереза Мартинцова в первом круге турнира в Остраве обыграла швейцарку Жиль Тайхманн со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. На счету чешки эйс и 2 двойные ошибки, а также 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Мартинцова встретится с третьей ракеткой мира Анетт Контавейт из Эстонии.

Острава (Чехия)

Турнир WTA AGEL Open 2022

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Тереза Мартинцова (Чехия, WC) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:5)

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