Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала турнира в Брисбене, отдав Самсоновой только 3 гейма

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира в Брисбене — 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 7 минут.

Андреева 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Самсоновой 4 эйса и 7 двойных ошибок. Она не смогла реализовать ни один брейк-пойнт из двух.

В следующем круге 16-летняя россиянка сыграет против Арины Родионовой из Австралии.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 4) — 6:2, 6:1