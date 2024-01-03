Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала турнира в Брисбене, отдав Самсоновой только 3 гейма

Сегодня, 11:22
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову во втором круге турнира в Брисбене — 6:2, 6:1. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Андреева 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Самсоновой 4 эйса и 7 двойных ошибок. Она не смогла реализовать ни один брейк-пойнт из двух.
В следующем круге 16-летняя россиянка сыграет против Арины Родионовой из Австралии.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Мирра Андреева (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 4) — 6:2, 6:1