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Сегодня, 10:38

Соболенко: «Я приложу все усилия, чтобы на Australian Open-2024 повторить результат прошлого года»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над итальянкой Лючией Бронцетти в матче второго круга турнира в Брисбене рассказала о своей цели на Australian Open-2024.

«Я очень довольна своей игрой. Надеюсь, что смогу поддерживать тот же уровень в каждом матче или даже выступать еще лучше. Я рада вернуться. У меня осталось много хороших воспоминаний после Открытого чемпионата Австралии-2023, и я хочу приложить все усилия, чтобы повторить результат прошлого года», — сказала Соболенко.

Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2023, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге турнира в Брисбене, который проходит с 31 декабря по 7 января, белоруска встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай, 15).

Источник: https://thewest.com.au/sport/tennis/sabalenka-ruthless-ahead-of-australian-open-defence-c-13102389
Теннис
Арина Соболенко
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