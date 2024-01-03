Соболенко: «Я приложу все усилия, чтобы на Australian Open-2024 повторить результат прошлого года»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над итальянкой Лючией Бронцетти в матче второго круга турнира в Брисбене рассказала о своей цели на Australian Open-2024.

«Я очень довольна своей игрой. Надеюсь, что смогу поддерживать тот же уровень в каждом матче или даже выступать еще лучше. Я рада вернуться. У меня осталось много хороших воспоминаний после Открытого чемпионата Австралии-2023, и я хочу приложить все усилия, чтобы повторить результат прошлого года», — сказала Соболенко.

Соболенко стала победительницей Открытого чемпионата Австралии-2023, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину (4:6, 6:3, 6:4).

В третьем круге турнира в Брисбене, который проходит с 31 декабря по 7 января, белоруска встретится с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Чжу Линь (Китай, 15).