Наоми Осака намерена вернуться в тур после рождения ребенка

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что настроена на возвращение в тур после рождения ребенка. 11 июля у спортсменки родилась дочь.

«Никогда не думала, что вернусь в тур, если у меня будет ребенок. Но чувствую, что это был волшебный момент для меня. Я действительно хочу усердно работать. Я играю в теннис с трех лет и хочу наслаждаться временем, отведенным мне на этот спорт», — цитирует Осаку Mountaintop Conversations.

25-летняя Осака взяла паузу в карьере. Она является двукратной победительницей Australian Open в 2019-м и 2021-м и US-Open в 2018-м и 2020-м.