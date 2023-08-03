Самсонова обыграла Кирстю и вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Сегодня, 02:11
Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирсти — 6:1, 6:3.
Матч продолжался 1 час. На счету 24-летней россиянки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 33-летняя Кырстя дважды подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.
Следущий соперник россиянки определится в матче Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).
Вашингтон (США)
Турнир WTA Mubadala Citi DC Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Людмила Самсонова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:1, 6:3