Самсонова обыграла Кирстю и вышла в третий круг турнира в Вашингтоне

Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу во втором круге турнира в Вашингтоне. В двух сетах она выиграла у румынки Сораны Кирсти — 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час. На счету 24-летней россиянки 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 4 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 33-летняя Кырстя дважды подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.

Следущий соперник россиянки определится в матче Марта Костюк (Украина) — Каролин Гарсия (Франция).

Вашингтон (США)

Турнир WTA Mubadala Citi DC Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Сорана Кирстя (Румыния) — 6:1, 6:3