Муратоглу — о дисквалификации Халеп: «Надеюсь, что Симона одержит победу в CAS»

Тренер румынской теннисистки Симоны Халеп Патрик Муратоглу прокомментировал новостью об отстранении спортсменки в связи с нарушением антидопинговых правил.

«Я знаю честность Симоны и не сомневаюсь, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов. Я просидел вместе с ней все два дня слушаний и не могу поверить, что трибунал принял такое решение на основании тех доказательств и аргументов, которые я услышал. Это было абсолютно несправедливо и неприемлемо по отношению к Симоне. Надеюсь, что Симона одержит победу в CAS, который является единственным трибуналом, не контролируемым ITIA. Надеюсь, что WTA, ATP и Ассоциация профессиональных теннисистов сделают все возможное, чтобы изменить систему, которая разрушает карьеры невинных людей», — написал Муратоглу в своих соцсетях.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в двух нарушениях: первое касается неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году, второе связано с нарушениями в биологическом паспорте.

31-летняя теннисистка была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отсранение Халеп продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года. Теннисистка намерена обжаловать это решение в CAS.