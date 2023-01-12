Павлюченкова и Рыбакина вышли в финал парного турнира в Аледаиде

Сегодня, 06:04
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана вышли в финал турнира в Аделаиде (Австралия).
В полуфинале спортсменки обыграли пару Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) со счетом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
В финале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с победительницами матча Мириам Колодзиева/Маркета Вондроушова (Чехия) — Луиза Стефани/Тэйлор Таунсенд (Бразилия/США).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 3) — 6:4, 7:5